Gölköprü Mahallesi'ndeki babaevine gelen Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, askeri yetkililer ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, acı haberi, baba Hakkı ve anne Ayşe Civelek'e ulaştırdı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Şehit Piyade Teğmen Civelek'in ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

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