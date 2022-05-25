ŞEHİT PİYADE TEĞMEN GÜLER'İN CENAZESİ MEMLEKETİ ANTALYA'DA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in (28) cenazesi, toprağa verilmek üzere askeri uçakla Antalya'ya getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde dün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün öğle saatlerinde askeri uçakla Antalya'ya getirildi. Havalimanından düzenlenen törene şehit ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Vali Ersin Yazıcı, şehidin annesi Berrin Güler ile kız kardeşi Merve Güler'e başsağlığı diledi.

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi, ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek. (DHA)