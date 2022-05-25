Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

25.05.2022 17:59
Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Mesut, annesi Berrin ile kız kardeşi Merve Güler, yakınları, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin naaşı askerlerin omzunda taşındı.

Tuğgeneral Özfidan, cenaze namazı öncesi, şehidin tabutu başında dua okuyarak askeri selam verdi.

Cenaze namazını İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın kıldırdı.

Namazın ardından askerlerin omzuna alınan Güler'in naaşı, cami çıkışında Vali Yazıcı, protokol üyeleri ve vatandaşlarca cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi Uncalı Mezarlığı'ndaki Antalya Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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