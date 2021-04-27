Son dakika haberi | Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'a hüzünlü veda
27.04.2021 14:20
Son dakika haberi... Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'a hüzünlü veda Kuzey Irak'ta araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı...
Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'a hüzünlü veda
Kuzey Irak'ta araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık son yolculuğuna uğurlandı
İZMİR - Kuzey Irak'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.
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