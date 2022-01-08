Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşine acı haber verildi.
Akçakale Kaymakamı Oltan Bayraktar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta yaşayan Gülsüm Alyakut'a eşinin şehadet haberini iletti.
Ailenin evi ve bulunduğu binaya Türk bayrakları asıldı.
3. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Alpay Gültekin, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Elgün, İlçe Emniyet Müdürü Murat Yücel ve Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Şehit Piyade Teğmen Murat Alyakut'un eşine acı haber verildi - Son Dakika