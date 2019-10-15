Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevine acı haber ulaştı

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevinden görüntüler

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın yakınlarından görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler

Şehit Piyade Üsteğmen Bozbıyık'ın babaevine Türk bayrağının asılması Barış Pınarı Harekatı

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın Kırıkkale'deki babaevine Türk bayrakları asıldı

KIRIKKALE ( AA) - Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) şehadet haberi, Kırıkkale'deki babaevine ulaştı.

Selim Özer Mahallesi'nde oturan baba Hamza ve anne Azime Bozbıyık'a oğullarının şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından eve ve sokağa, Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Kırıkkale'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.