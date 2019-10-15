Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevine acı haber ulaştı
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevine acı haber ulaştı

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevine acı haber ulaştı

1 saat önce

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevinden görüntüler Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın yakınlarından görüntüler Vatandaşlardan görüntüler Şehit Piyade Üsteğmen Bozbıyık'ın babaevine Türk bayrağının asılması Barış Pınarı Harekatı Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi...

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevinden görüntüler

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın yakınlarından görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler

Şehit Piyade Üsteğmen Bozbıyık'ın babaevine Türk bayrağının asılması Barış Pınarı Harekatı

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın Kırıkkale'deki babaevine Türk bayrakları asıldı

KIRIKKALE ( AA) - Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın (27) şehadet haberi, Kırıkkale'deki babaevine ulaştı.

Selim Özer Mahallesi'nde oturan baba Hamza ve anne Azime Bozbıyık'a oğullarının şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından eve ve sokağa, Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesinin yarın öğle vakti Kırıkkale'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevine acı haber ulaştı

Çelebi, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı
Terör örgütü YPG'nin havanlı saldırısı sonrası şehit sayısı 2'ye yükseldi İTÜ'lü profesör duyurdu: Depremi Adalar'ın güneyi ve Kumburgaz fay kolunda bekliyoruz Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:53:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık'ın babaevine acı haber ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]