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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı

09.12.2021 15:59
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Balıkesir'deki ailesine acı haber ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Balıkesir'deki ailesine acı haber ulaştı.

Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan baba Hüseyin ve anne Nihal Sarı'ya şehadet haberini, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve askeri yetkililer verdi.

Sarı ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin, Denizli'de oturan eşi Anna Sarı'nın da Edremit'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Tarık Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Ali Sarı'nın iki çocuğunun olduğunu söyledi.

Varol, anne Nihal Sarı'nın ambulansı görünce kapıyı açtığını ve oğlunun şehit olduğunu anladığını ifade ederek, "Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı

Piyade Uzman Çavuş, Balıkesir, Ali Sarı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı - Son Dakika


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