Şehit Piyade Uzman Çavuş Asan, memleketi Kütahya'ya uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Çavuş Asan, memleketi Kütahya'ya uğurlandı

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın naaşının tören alanına getirilmesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın öz geçmişinin okunması Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın naaşının götürülmesi HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde yürütülen...

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın naaşının tören alanına getirilmesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın öz geçmişinin okunması Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın naaşının götürülmesi HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

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