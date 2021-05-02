Şehit Piyade Uzman Çavuş Asan, memleketi Kütahya'ya uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Çavuş Asan, memleketi Kütahya'ya uğurlandı
02.05.2021 07:28
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın naaşının tören alanına getirilmesi Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın öz geçmişinin okunması Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın naaşının götürülmesi HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde yürütülen...
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın naaşının tören alanına getirilmesi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın öz geçmişinin okunması
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın naaşının götürülmesi HAKKARİ - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
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