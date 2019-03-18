Şehit Piyade Uzman Çavuş Çakır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen terör operasyonlarında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Askeri uçakla Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Çakır'ın naaşı, Çayırbaşı köyündeki babaevine götürüldü.



Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı köy camisine getirildi.



Oğlunun tabutuna sarılan anne Hediye Çakır, "Cennet kokulu oğlum" diyerek gözyaşı döktü.



Törene, şehidin babası Kadir, kardeşleri Uğur ve Aziz Çakır ile yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Pilot Tuğgenaral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alındı.



Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin naaşı, götürüldüğü köy mezarlığına defnedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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