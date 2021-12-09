Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Bekar olan şehit Çelik'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca , Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Irak 'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat 'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

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