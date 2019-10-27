Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'ya getirildi
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'ya getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'ya getirildi

33 dakika önce

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan güvenlik güçlerine YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'ya getirildi.

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan güvenlik güçlerine YPG/ PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'ya getirildi.

Askeri uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Erdoğan Türkel'in cenazesi, yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve il protokolü tarafından karşılandı.

Yarın defnedileceği öğrenilen şehidin naaşı Adana Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in cenazesi Adana'ya getirildi

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:28 Kaynak: AA
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