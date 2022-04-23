KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı (2)

23.04.2022 14:16

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit Gök'ün naaşı, helallik alınmak üzere Hasancıklı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada, baba Osman ve anne Döndü Gök ile kardeşleri şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'na getirilerek katafalka konuldu.

Cenaze törenine, şehit Gök'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Osman Gök ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Gök'ün naaşı, Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı (2)
KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı (2)
KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı (2)
KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı (2)

YORUMLAR
500
Şehit piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, son yolculuğuna uğurlandı Şehit piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, son yolculuğuna uğurlandı Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika


Son Dakika
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
14:26 Taraftar Galatasaray'ın maç kadrosunu beğenmedi
14:11 Rekabet Kurumu, zincir marketlere tarım ürünü sınırlaması istedi
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da çocuklara top fırlattığı anlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:43:53. #1.11#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement