Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

27.02.2022 11:26

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Pençe Yıldırım Harekatı bölgesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin şehadet haberi, Hatay'da yaşayan ailesine ulaştırıldı.

27 yaşındaki şehidin Altınçay Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Cahide Çete'ye şehadet haberini askeri yetkililer verdi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin bekar olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Çete'nin Hatay'daki ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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