Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi

25.05.2022 16:10
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 28 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, İzmir'deki ailesinin evinde helallik alınmasının ardından memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 28 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, İzmir'deki ailesinin evinde helallik alınmasının ardından memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Adnan Menderes Havalimanı'ndan yakınları tarafından alınan Cankaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bornova ilçesindeki ailesinin evine getirildi.

Şehidin annesi Nazire, babası Niyazi ve kardeşi Oğuzhan Cankaya ile nişanlısı Esra Doğru, cenaze arabasındaki Hüseyin Cankaya'nın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, aileye başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından alkış ve tekbir sesleri arasında defnedileceği memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Operasyonda şehit düşen Teğmen Abulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuşlar Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Hakkari'deki Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlenmiş, Cankaya'nın cenazesi daha sonra İzmir'e gönderilmişti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın cenazesi, Kütahya'ya gönderildi - Son Dakika
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