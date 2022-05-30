Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi

30.05.2022 13:19
Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Sancak'ın (30) naaşı tören mangası tarafından uçaktan indirildi.

Şehidin naaşını karşılamak için havalimanına gelen Vali Zülkif Dağlı ve beraberindekiler, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Anne Hanım Sancak, oğlunun tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

Okunan duaların ardından, şehidin naaşı, tören mangasındaki askerlerin omzunda cenaze aracına konularak, ikindi vakti defnedileceği Tekkeköy ilçesinde baba ocağına götürüldü.

Çarşamba Havalimanı'ndaki karşılama törenine, şehidin ailesi, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve beraberindekiler katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi
Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi - Son Dakika


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