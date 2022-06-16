Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı

16.06.2022 13:23

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin üs bölgesine açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Şehit Kemik'in Kavakpınar Mahallesi Pazar Sokağı'ndaki babaevinin yanına taziye çadırı kuruldu. Sokağa Türk bayrakları asılırken taziye çadırında şehit için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı

YORUMLAR
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Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Kemik'in babaevine Türk bayrakları asıldı - Son Dakika

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