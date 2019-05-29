Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın babaevi
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın babaevi

18 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 28 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 28 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Şehidin babası Halis ve annesi Ayşe Taşhan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gelen Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ümit Karademir ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şehadet haberini yakınlarına verdi.
Bekar olan Taşhan'ın şehadet haberinin duyulmasının ardından babaevi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın babaevi
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:27 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel
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