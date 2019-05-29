Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın babaevi
18 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 28 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:27 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 28 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Şehidin babası Halis ve annesi Ayşe Taşhan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gelen Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ümit Karademir ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şehadet haberini yakınlarına verdi.
Bekar olan Taşhan'ın şehadet haberinin duyulmasının ardından babaevi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Burhan Kuzu'dan Athena Gökhan'a: Seni severim ama anlamadığın konulara pek girme!
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti