Şehit Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi Tokat'a getirildi - Son Dakika

Şehidin annesi Fatma, çocukları, eşi Özlem Yiğit de aynı uçakla geldi. Şehidin annesi Fatma Yiğit , "Oy Muammer'im gittin" diye ağıt yaktı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askeri uçaktan tören mangasınca alınarak cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Askeri uçakla Tokat Havalimanı 'na getirilen şehidin cenazesini, ailesi, yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı , AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile protokol üyeleri karşıladı.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in cenazesi memleketi Tokat 'a getirildi.

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