Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'deki ailesine acı haber verildi - Son Dakika

Suriye'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı.

Yetkililer, Sınırtepe'nin şehadet haberini, Belsin Mahallesi'nde yaşayan baba Faruk, anne Suzan ve eşi Sevinç Sınırtepe'ye verdi.

Haberin duyulması ile Sınırtepe'nin ailesinin komşuları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

25 yaşındaki şehidin 2 ay önce evlendiği ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.