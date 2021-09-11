Şehit Sınırtepe'nin naaşı, helikopterle getirildiği 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında aile fertlerinin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit , Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel , askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Suriye 'de İdlib bölgesindeki saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahid Sınırtepe'nin naaşı memleketi Kayseri 'ye getirildi.

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