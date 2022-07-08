Şehidin cenazesi, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin cenaze namazı öncesi helallik alındı. Yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze töreninde, kılınan namazın ardından yine askerlerin omuzlarında son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Şehidin babası ve ağabeyleri ayakta durmakta zorluk çekti.

Kaynak: İHA

Murat Yıldırım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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