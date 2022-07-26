Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı

26.07.2022 14:39
Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı

Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) cenazesi, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

IRAK'ta sürdürülen Pençe- Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) cenazesi, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'dan kara yoluyla Mersin'e getirilen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın cenazesi, önce Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Nişan'ın cenazesi, tören için Muğdat Camii'ne götürüldü. Törene şehidin annesi Tülay, babası Halis ve 1 yıllık eşi Neslihan Sevgi Nişan ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, askeri erkan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenazede yakınları, şehit Nişan'ın tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.Mersin Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Remzi Nişan'ın cenazesi götürüldüğü Akbelen Mezarlığı içerisinde bulunan şehitlikte toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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