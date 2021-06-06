Şehit Piyade Uzman Çavuş Şeker için başsağlığı mesajları - Son Dakika

Bakanlar, Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için taziye mesajı yayımladı.

Şeker'in şehit düşmesi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Bakanlar paylaşımlarında, şehit askere Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve Türk milletine başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Kahraman Mehmedimiz Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.