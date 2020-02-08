Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit okutuldu - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit okutuldu

14 dakika önce

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 Şubat 2018'de şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için düzenlenen mevlite katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit okutuldu, System.String[]

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 Şubat 2018'de şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için düzenlenen mevlite katıldı.

Reşadiye Camisi'nde gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Dilek Ege ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Çakacak, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'yi ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Özdemir Çakacak, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit düştü
Barış Pınarı şehidi törenle memleketine uğurlandı Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]