Şehidin babası Fikret ve annesi Gülçiçek Taşcı ile yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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