Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Naaşı Trabzon'a Getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in Naaşı Trabzon'a Getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in cenazesi Trabzon'a getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in cenazesi Trabzon'a getirildi.

Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından Türk Yıldızları'na ait uçak ile Trabzon Havalimanı'na getirilen şehit piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Kürtün Belediyesine ait cenaze aracına nakledildi.

Cenaze aracı, şehidin cenazesini Gümüşhane'ye götürmek üzere yola çıktı.

Havalimanındaki törene, şehidin ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Trabzon, Piyade, Güncel
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