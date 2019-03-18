Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

-Cenaze namazının kılınması -Dua okunması Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel son yolculuğuna uğurlandı.

-Cenaze namazının kılınması
-Dua okunması Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel son yolculuğuna uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Piyade, Güncel
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