Şehit Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
-Cenaze namazının kılınması -Dua okunması Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel son yolculuğuna uğurlandı.
-Cenaze namazının kılınması
-Dua okunması Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel son yolculuğuna uğurlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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