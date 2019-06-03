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Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı

37 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin (27) silah arkadaşlarınca çekilen son videosu ortaya çıktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin son videosu ortaya çıktı, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan Batıntepe üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin sızma girişiminde bulunması sonucu çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin (27) silah arkadaşlarınca çekilen son videosu ortaya çıktı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında çekildiği tahmin edilen videoda şehit Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli, operasyona gitmeden önceki son anını arkadaşlarına anlatıyor. Şehit Zencirli, ne için eğitildiğini ve birçok arkadaşının operasyon sonrası şehit düşeceğini anlatırken videoda istirahat halinde olduğu görülüyor.

Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin silah arkadaşı tarafından çekilen videoda gidecekleri operasyonu anlatımı ise şöyle:

"Hayatlarımızdan bile vazgeçtik. Bak kardeşim, bizler bunun için eğitildik, bunun için buraya gönderildik. Gidip icra edeceğimiz operasyon neticesinde birçoğumuz geri dönemeyecek."

Aslen Kırşehirli olan şehit Zencirli, ailenin 5 çocuğundan biri ve annesiyle ikamet ediyordu. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Hakkari, Güncel
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