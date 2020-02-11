Şehit piyade uzman onb. ibrahim halil açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika

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Şehit piyade uzman onb. ibrahim halil açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-2
6 saat önce
Şehit Piyade Uzman Onb. İbrahim Halil Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-2. Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:53 Kaynak: DHA
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