Şehit piyade uzman onb. ibrahim halil açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit piyade uzman onb. ibrahim halil açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-3 - Son Dakika

Şehit piyade uzman onb. ibrahim halil açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-3

6 saat önce

Şehit Piyade Uzman Onb. İbrahim Halil Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-3.

Şehit Piyade Uzman Onb. İbrahim Halil Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-3

Şehit piyade uzman onb. ibrahim halil açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı-3

İbrahim Halil, Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:12 Kaynak: DHA
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