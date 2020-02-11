Şehit Piyade Uzman Onbaşı Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit için düzenlenen cenaze namazı

Cenaze namazına katılanlar

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehit yakınları

Ağlayan şehit yakınları

Ağlayan asker

Askerin gözyaşını silmeleri

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutun tekbirler eşliğinde omuzlarda götürülmesi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan aracın gidişi ve çevresindeki kalabalık GAZİANTEP - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı.