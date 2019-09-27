Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ceylan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ceylan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandıISPARTA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan,...
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ceylan, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
ISPARTA - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Ceylan, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu. Şehit memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı.
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