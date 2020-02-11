Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması

Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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