Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.
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