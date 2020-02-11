Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenaze namazının kılınması

Helallik istenmesi ve şehidin cenazesinin götürülmesi KIRIKKALE - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan son yolculuğuna uğurlandı.