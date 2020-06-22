Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Şehit Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, "helallik" alınmak üzere Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Daha sonra Asri Mezarlık Camisi'nde şehit Köse için cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası İsmail, annesi Fatma Köse ile kardeşleri, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Belediye Başkanı Kadir Kara, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak katıldı. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Köse'nin cenazesi, İl Garnizon Komutanlığı Şehitliği'ne defnedildi. Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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