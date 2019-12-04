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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) son yolculuğuna uğurlandı.
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