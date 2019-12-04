Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, Fırat, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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