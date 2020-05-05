Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğrulandı - Son Dakika

Öte yandan, tören alanı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Onikişubat Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Törende fenalaşan şehidin ailesine sağlık ekipleri müdahale etti.

Protokol üyeleri, şehidin annesi Gülbahar ve babası mahalle korucusu Kazım Gündeş ile aileye taziyelerini iletti.

Siirt 'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş 'ta toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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