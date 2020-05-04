Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş, memleketine uğurlandı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi askeri törenin ardından memleketine uğurlandı.
Hık Tepe bölgesinde emniyet almak maksadıyla icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında eski olduğu değerlendirilen mayına basması sonucu şehit düşen Gündeş'in naaşı, Siirt Devlet Hastanesinden alınarak Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.
Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Altıok dua etti.
Vali Ali Fuat Atik, şehidin ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Şehit Gündeş'in cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.
Törene Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mevlut Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.