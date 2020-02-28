Şehit piyade uzman onbaşı güven kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şehit piyade uzman onbaşı güven kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı
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