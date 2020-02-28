Şehit piyade uzman onbaşı güven kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit piyade uzman onbaşı güven kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit piyade uzman onbaşı güven kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Şehit piyade uzman onbaşı güven kurtulmuş, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Piyade, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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