Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı
17 dakika önce
Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenaze töreni Cenaze namazının kılınması Şehidin uğurlanması KAYSERİ - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:01 Kaynak: AA
Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması
Şehidin uğurlanması KAYSERİ - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı.
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