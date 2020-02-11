Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

17 dakika önce

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenaze töreni Cenaze namazının kılınması Şehidin uğurlanması KAYSERİ - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenaze töreni

Cenaze namazının kılınması

Şehidin uğurlanması KAYSERİ - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

İbrahim Albayrak, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:01 Kaynak: AA
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