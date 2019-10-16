Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik son yolculuğuna uğurlandı-2
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik son yolculuğuna uğurlandı-2

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik son yolculuğuna uğurlandı-2

1 saat önce

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik son yolculuğuna uğurlandı-2, System.String[]

FIRAT'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan, Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik (28 ), memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Onbaşı Mesut Çelik için memleketi Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Çelik'in cenazesi önce baba ocağına getirilip burada helallik istendi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan askeri törene, şehidin ailesi Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakan Yardımcısı ihsan Selim Baydaş, milletvekilleri, İkinci Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Mahmut Altun, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Recep Duran, İlçe Emniyet Amirliğine Hacı Bayram Arpacı ve binlerce kişi katıldı.

Yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin amcasının oğlu Mehmet çelik (17) ise üzerine giydiği askeri üniforma ile tabutun karşısına geçerek asker selamı verdi.

Şehit Mesut Çelik'in cenazesi, öğle namazının ardından kılanan cenaze namazından sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

Törenin ardından bir grup, ilçe merkezinde yürüyüş yaparak terörü lanetleyen sloganlar attı.


Mesut Çelik, Çelikhan, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:37 Kaynak: DHA
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