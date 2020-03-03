Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı (1)
6 saat önce
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:03 Kaynak: AA
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. (1)
Son Dakika TSK'nın Esed'in uçağını düşürmesinin ardından rejim pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu