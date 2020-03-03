Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı (1)

6 saat önce

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. (1)

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı (1)

Yaşar Ali Muhammed Ak, Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:03 Kaynak: AA
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