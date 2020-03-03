Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı (2)
6 saat önce
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:03 Kaynak: AA
İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. (2)
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