Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının getirilmesi

Vatandaşlara uyarıda bulunulması

Cenaze namazının kılınması

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının askerler tarafından taşınması MANİSA - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının havanla yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Onur Karakaya için cenaze töreni düzenlendi. (1)