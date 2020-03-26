Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı (1)
6 saat önce
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının getirilmesi Vatandaşlara uyarıda bulunulması Cenaze namazının kılınması Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının askerler tarafından taşınması MANİSA - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının...
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının getirilmesi
Vatandaşlara uyarıda bulunulması
Cenaze namazının kılınması
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının askerler tarafından taşınması MANİSA - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının havanla yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Onur Karakaya için cenaze töreni düzenlendi. (1)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:55 Kaynak: AA
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