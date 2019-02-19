Şehit Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe Son Yolculuğuna Uğurlandı(1)
1 saat önce
- Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için düzenlenen cenaze töreni Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Dua edilmesi ERZURUM - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için cenaze töreni düzenlendi.
- Piyade
Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için düzenlenen cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Dua edilmesi ERZURUM - Zeytin
Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için cenaze töreni düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:08 Kaynak: AA
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