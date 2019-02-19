Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe Son Yolculuğuna Uğurlandı(1)

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe Son Yolculuğuna Uğurlandı(1)

1 saat önce

- Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için düzenlenen cenaze töreni Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Dua edilmesi ERZURUM - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için cenaze töreni düzenlendi.

- Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için düzenlenen cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Dua edilmesi ERZURUM - Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için cenaze töreni düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:08 Kaynak: AA

Piyade, Güncel
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