Şehit Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık kabri başında anıldı - Son Dakika

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyündeki kabri başında anıldı.

Şehit Fındık'ı anma programına, şehidin ailesi ile Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Erdem Arslan, İlçe Müftü Vekili Hacı Ahmet Başaran, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Şehitliğin çok kutsal bir mertebe olduğunu vurgulayan Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, "Sizler bize şehidimizin birer emanetisiniz. Devletimiz olarak her daim yanınızdayız. Şehidimiz şehit olana kadar sizin evladınız idi ama şimdi bizlerin de ebediyete kadar bir evladı olarak kalacaktır Allah'ım sabrınızı artırsın." dedi

Daha sonra şehit mezarının bulunduğu alana Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce temin edilen fidanlar orman muhafaza memurları gözetiminde öğrenciler ve katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

Program sonunda şehidin babası İsmail Fındık, anma programına katılanlara Yasin-i Şerif ile birlikte tespih hediye etti.