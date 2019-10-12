Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyor
1 saat önce
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyorKONYA(İHA)- Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:13 Kaynak: İHA
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyor
KONYA(İHA)- Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğuna uğurlanıyor.
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