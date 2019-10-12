Son Dakika Haberleri: Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyor
Son Dakika Genel Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyor

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyor

1 saat önce

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyorKONYA(İHA)- Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyor

KONYA(İHA)- Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer son yolculuğa uğurlanıyor

Yunus Mermer, Suriye, Piyade, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:13 Kaynak: İHA
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