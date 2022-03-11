Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

11.03.2022 15:09

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alıp 'dur' ihtarında bulundukları otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'sinde son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA'da silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alıp 'dur' ihtarında bulundukları otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici'nin cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'sinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt, silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine takibe alınan otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Otomobilden yakın mesafeden tabancayla ateş açılan iki polis kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Binici için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Meclis Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TSK 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,çok sayıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personel, çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli personel; şehitin eşi, yakınları ve çok sayıda kişi cenaze namazına katıldı. Abdullah Yasir Binici'nin naaşı protokol tarafından omuzlara alındıktan sonra, tören Mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda defnedilmek üzere götürüldü.

Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ŞEHİT POLİS ABDULLAH YASİR BİNİCİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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