Şehit polis adına okula kütüphane - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit polis adına okula kütüphane - Son Dakika

Şehit polis adına okula kütüphane

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Şehit Polis Yaşar Özlem adına kütüphane kuruyor.

Şehit polis adına okula kütüphane, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Şehit Polis Yaşar Özlem adına kütüphane kuruyor.

Aktürkler İmam-Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 2016 yılında İstanbul Vezneciler'de polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yaşar Özlem adına kütüphane açacak. Okul öğretmenlerinden Aslı Coşkun ve Ali Eren önderliğinde 2 ay önce başlatılan çalışmada, 1500 kitap toplandı. Kitaplar raflara dizilirken, okuma masaları alındı. 18 Mart'ta açılışı yapılması beklenen kütüphaneye kitap bağışları devam ediyor.

Kütüphanenin duvarına ise okulun Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren tarafından Kurtuluş ve Çanakkale Savaşları ile milli mücadele dönemini anlatan, cepheye mermi taşıyan kadınların, Türk bayrağını bırakmayan şehitlerin ve Seyit Onbaşı'nın yer aldığı rölyef yapılıyor.

İngilizce Öğretmei Aslı Çoşkun, "Şehit Yaşar Özlem Kütüphanesi oluşturuyoruz. Amacımız şehitlerimizin anılarını öğrencilerimize aktarmak. Türkiye'nin her ilinden bize kitap yardımında bulunanlar oldu. 1500 kitabımız oldu" dedi.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ali Eren de "Aktürkler İmam-Hatip Ortaokuluna Şehit Polis Yaşar Özlem Kütüphanesi açmak için yola çıktık. 1500 kitap toplandı. Bunun yanında kütüphanemizin duvarına 5 metreye 3 metre rölyef çalışması yapıyoruz. Milli Mücadele'yi anlatacak. Kurtuluş ve Çanakkale Savaşları'nda Türk kadınlarının çocukları ile beraber cepheye taşıdıkları mermi, şehit olup bayrağı bırakmayan bir asker, Seyit Onbaşımızın rölyefini yapıyoruz" diye konuştu.


- Afyonkarahisar
Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hırsızı durdurmak isterken silahla başından vuruldu
Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı AK Partili vekilin imam hatip eleştirisi üzerine Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi Erdoğan, çığ felaketinde şehit düşen askerin cenaze törenine katıldı: Biz buna sabredeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:54:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit polis adına okula kütüphane - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]