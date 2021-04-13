Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı - Son Dakika

Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı

13.04.2021 14:37

Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı Tokat'ta şehit polis aileleri Ramazan ayı dolayısıyla askıda ekmek uygulamasına bağışta bulundu.

Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı

TOKAT - Tokat'ta şehit polis aileleri Ramazan ayı dolayısıyla askıda ekmek uygulamasına bağışta bulundu.

Tokat'ta isimlerinin açıklanmasını istemeyen şehit polis aileleri bir fırınla irtibata geçerek askıda ekmek uygulamasına destek verdi. Eski Niksar yolu kavşağında bulunan ekmek büfesinin camına "Bu ekmek büfesinde, ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan ayı boyunca askıda ekmek polis şehit aileleri ve hayırseverler tarafından ödenmiştir" yazısı asıldı. Uygulama kapsamsıda günlük 100 adet ekmek şehit polis ailelerinden 20 ekmek ise fırın işletmesi tarafından ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine verilmeye başladı. Büfe çalışanı Mustafa Cin, şehit polislerin ailelerinin vermiş olduğu desteğin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Şehit olan polislerin ailelerine verilen maaştan ihtiyaç sahibi ailelere destek verilmesinin onur verici olduğunu belirten Cin, "Ramazan ayı boyunca büfemizden askıda ekmek uygulaması kapsamında ücretsiz ekmek vereceğiz. İhtiyaç sahipleri günlük 3 ekmeği ücretsiz alabilecek. Talep durumuna göre ekmek sayısını artırabiliriz. Şehit ailelerini hayrını rabbim kabul eylesin" diye konuştu.

Büfeden ekmek alan vatandaşlarda şehit ailelerine örnek davranışından dolayı teşekkür ederek askıda ekmek kampanyasına destek verdi.

Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı
Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı
Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı
Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı

Ramazan, Tokat, Polis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit polis ailelerinden askıda ekmek bağışı - Son Dakika


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