Son Dakika Haberleri: Şehit polis Akın Çelebi'nin naaşı Trabzon'a getirildi
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Şehit polis Akın Çelebi'nin naaşı Trabzon'a getirildi

1 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Akın Çelebi'nin naaşı Trabzon'a getirildi.

Şehit polis Akın Çelebi'nin naaşı Trabzon'a getirildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen polis memuru Akın Çelebi'nin naaşı Trabzon'a getirildi.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Akın Çelebi, özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düştü. Şehit Çelebi'nin naaşı Trabzon Havalimanı'na getirildi. Havalimanında şehidi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, il protokolü, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları karşıladı. Şehidin uçaktan askerlerin omuzlarında indirilen al bayraklı tabutunu gören anne Rukiye ve baba Necmi Çelebi gözyaşı dökerken, şehit Çelebi'nin cenazesinin Gülbahar Hatun Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. - TRABZON

Trabzon, Çelebi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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